Homem morto e queimado em praça pública era foragido do presídio de Corumbá

Foi identificado o homem que foi morto e queimado em praça pública no último final de semana na comunidade Las Petas, no município de San Matías, na Bolívia. O paraguaio Milcíades Ramon Merlo Trinidad, havia fugido do Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, em 2019.

Ele foi reconhecido por uma ex-companheira, que esteve na Delegacia de Polícia Civil de Ladário, na terça-feira (15). Ela confirmou que o homem é Milcíades, o “Paraguaio”, ao reconhecer duas tatuagens através de fotos recebidas pelo Diário Corumbaense e cedidas para a Polícia ladarense.

Na Bolívia, Milcíades foi acusado de ter matado quatro pessoas, peões de uma fazenda, para roubar maquinários e dinheiro. Os corpos foram achados enterrados em covas, por produtores que preparavam a terra para o plantio, próximo a uma propriedade em que o crime aconteceu.

Ele foi morto a tiros, teve o corpo levado, sem roupas, para uma praça pública, onde foi “exibido" e depois incendiado. Junto ao corpo, antes de ser queimado, conforme a Polícia Civil.

Milcíades Trinidad, deu entrada no EPC de Corumbáno dia 10 de agosto de 2018 e fugiu em 30 de agosto de 2019. Ele tinha 26 anos quando escapou e cumpria pena de 20 anos de cadeia pelo homicídio de Ladário.

