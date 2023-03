Homem nÃ£o consegue comprar fiado e tenta matar dono de mercado em MS

O dono de um mercado localizado na rua Urutau, no Bairro Esplanada IV, em Chapadão do Sul, apanhou e foi alvo de tiros ao negar fazer uma venda fiada na noite desta quinta-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor, de 31 anos, foi até o estabelecimento para comprar fiado, mas como não conseguiu ficou muito irritado. Ele então sacou uma arma de fogo, deu dois tiros na direção do proprietário do local.

Em continuidade, o homem ainda deu duas coronhadas na cabeça da vítima. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no mercado não encontrou mais o autor que fugiu em um carro Fiat Stilo. Diligências foram feitas na região, mas ele não foi localizado.

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) foi até o local dos fatos e conversou com a esposa do autor, mas ela disse não ter visto ou ouvido nada, pois estava dentro de uma ocorrência no interior de uma conveniência. Com o nome dele em mãos, descobriram o endereço do irmão do homem.

Ao chegar na residência, conversaram com a irmã do mesmo, que negou a entrada da polícia na casa. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, como lesão corporal dolosa e disparo de arma fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também