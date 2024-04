Homem não gosta de mordida durante sexo e mata esposa com facadas no pescoço

Tatiéle de Cássia dos Reis Gonçalves, de 37 anos, foi assassinada a facadas depois de morder o marido Marcos Vinicius Paulino, de 27 anos, durante uma relação sexual, durante a noite de domingo (14), na Rua Duque de Caxias, no Centro de Caconde, em São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcos teria contado que após usar cocaína, foi ter relações sexuais com a esposa. Durante o ato, ela mordeu a mão esquerda dele e ele não gostou. O casal parou a relação depois disso.

Ao delegado João Delfino de Souza, responsável pela investigação, Marcos disse que esperou ela se trocar e dormir, pegou uma faca na cozinha e desferiu um golpe no pescoço e no tórax dela, a cobrindo com uma manta após o crime.

Depois disso, o homem fugiu para a zona rural. Na manhã de segunda, ele procurou a base da Polícia Militar e confessou o crime. O corpo da vítima foi encontrado na cama do casal.

Durante depoimento ao delegado, Marcos não teria demonstrado arrependimento pelo crime.

O caso foi registrado como feminicídio, que é o assassinato de uma mulher motivado ou possibilitado pelo simples fato de a vítima ser uma mulher. Segundo o Código Penal Brasileiro, o feminicídio é punido com prisão que pode variar de 12 a 30 anos.

