Homem perde a memÃ³ria apÃ³s ser violentamente espancado em Campo Grande

Um homem, de 39 anos, foi hospitalizado em estado considerado delicado após ser violentamente espancado na noite desta sexta-feira (10), em Campo Grande. Ele permanece internado na Santa Casa, logo após perder a memória por conta das agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local para tentar levantar mais informações a respeito do ocorrido, mas se deparou com a vítima tendo dificuldades até para lembrar seu nome.

No hospital, o homem tentou explicar dizendo que havia comprado uma passagem para um local chamado de 'Pardo', que seria próximo de Campo Grande - se referindo a Ribas do Rio Pardo, mas que no momento que atravessou a rua, consumiu duas latinhas de cerveja e não lembra mais nada.

Ele só conseguiu lembrar seu nome por conta dos enfermeiros que prestaram atendimento médico. A vítima estava diversas fraturas e lesões pelo corpo, com sinais de espancamento e devido a aparente perda de memória, os militares não conseguiram extrair mais informações.

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

