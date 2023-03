Homem perde o 'sossego' após terminar noivado e ser perseguido pela ex na Capital

Cansado de ser perseguido, um homem de 33 anos procurou a delegacia para denunciar a ex-noiva nesta segunda-feira (20), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou a polícia que terminou o noivado há cerca de 6 meses e desde então não teve mais sossego pois não consegue ter novos relacionamentos, paz na vida profissional, redes sociais e também em seu aparelho celular.

Ele relatou ainda que a ex é policial militar e fica enviando áudios e mensagens tentando se reaproximar do mesmo. Porém, ao ver que os dois não voltar, a mulher cria diálogos inexistentes com homem fingindo que fica ‘correndo’ atrás dela.

Sempre depois de mandar as mensagens a ex-noiva do rapaz as apaga, porém, ele tem prints de alguns textos encaminhados por ela.

Na delegacia, o homem optou por não representar judicialmente contra a autora. O caso foi registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como perseguição.

