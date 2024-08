Homem persegue a ex-namorada e manda vários PIX de R$ 0,01 para reatar em Campo Grande

Mulher, de 36 anos, procurou a delegacia no final da noite desta segunda-feira (19), para denunciar o caso de perseguição que vem sofrendo do ex-companheiro, de 43 anos, em Campo Grande. O suspeito passou a enviar vários PIX de R$ 0,01 para tentar reatar o relacionamento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou que chegou a ter um relacionamento com o suspeito por cerca de 5 meses, mas que há 30 dias, estão separados e que essa é a primeira vez que estaria denunciando o ex-companheiro.

Ela afirmou que o homem não aceita o fim da relação e que desde então, ele fica insistindo em reatar, chegando a ficar na frente do trabalho dela. Ainda na delegacia, a vítima citou que chegou a pedir para que o indivíduo não a procurasse mais.

No entanto, a situação se tornou insustentável após ela bloqueá-lo nas redes sociais e ele passar a enviar vários PIX com valor de R$ 0,01 com mensagens tentando reatar o relacionamento.

Temendo pela sua vida e não suportando mais a situação, ela decidiu denunciá-lo por perseguição e pediu medida protetiva contra o suspeito.

O caso foi registrado como perseguição na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

