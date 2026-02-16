Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante

Uma adolescente, de 13 anos, foi agredida pelo ex-namorado, de 20 anos, na madrugada desta segunda-feira (16), em Rio Brilhante.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a jovem relatou que manteve um relacionamento com o homem por cerca de sete meses. Após o término, ocorrido dias antes, os dois voltaram a se encontrar em uma lanchonete. Quando a adolescente decidiu ir embora, teria sido seguida pelo ex-companheiro, que passou a agredi-la com socos, empurrões e um golpe conhecido como “mata-leão”.

A vítima sofreu ferimento no joelho direito e hematomas nos braços e no nariz. Ainda conforme o relato, ela conseguiu fugir e se abrigar na casa da mãe, localizada na mesma rua.

Ainda segundo o site, o suspeito foi até o imóvel, danificou o portão e fez ameaças, afirmando que buscaria uma arma de fogo e retornaria para matar a adolescente. Equipes realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado.

A jovem manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medida protetiva de urgência. Ela foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.

Além dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, o registro policial também incluiu a tipificação de estupro de vulnerável, em razão da idade da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil.

