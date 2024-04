Homem preso transportando 400 kg de maconha ganharia R$ 13 mil por entrega

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Reginaldo José Rocha do Nascimento, de 46 anos, preso em flagrante nesta sexta-feira (13) após ser flagrado transportando mais de 400 kg de maconha no veículo da empresa em que trabalhava, em Dourados.

À polícia, o homem contou que receberia R$ 13 mil pelo transporte da droga, e que o destino final era a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Apesar disso, o homem, natural de Ponta Porã, não deu detalhes sobre a origem ou como pegou a droga.

O veículo foi interceptado por equipes da Força Tática e Operações especiais da PM na BR-163, próximo ao distrito de Cruzaltina. No total, foram apreendidos 469 kg de maconha.

O motorista já tinha duas passagens por tráfico de drogas.

