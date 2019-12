Homem procura credor pra renegociar dívida e é agredido em bar

Josemar Vargas Ávalo, de 31 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados para denunciar ter sido vítima de agressões em um bar durante uma renegociação de dívida com o dono do estabelecimento nesta madrugada de segunda-feira (30).

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele relata ter ido até o bar conversar com o proprietário, identificado apenas como Geraldo. Detalha que embora tenha acertado a forma de quitar seu saldo devedor, a mulher do comerciante chegou ao local com provocações.

Ainda conforme o registro, Josemar descreve que diante das provocações da esposa, Geraldo pegou uma arma e começou a ameaçar ele. Além disso, a mulher do comerciante teria quebrado uma garrafa para agredir o cliente nas costas.

Josemar fugiu e procurou a polícia, onde o caso foi registrado como roubo, porque ele perdeu o celular durante a confusão, e lesão corporal.

