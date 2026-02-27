Homem quase causa acidente ao dirigir embriagado e quebra o pé tentando fugir da PM

Um homem de 50 anos foi detido na noite desta quinta-feira (26) suspeito de dirigir embriagado e quase causar um acidente no cruzamento da Rua Japão com a Avenida Salgado Filho, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia fiscalização na região quando flagrou um carro avançando o sinal vermelho e quase provocando um acidente.

Ainda segundo a polícia, o motorista não parou após a infração e seguiu pela Avenida Ernesto Geisel. Mesmo com sinais sonoros e luminosos da viatura, ele ignorou a ordem de parada e só foi abordado nas proximidades da Avenida Fábio Elias Zahran.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, o condutor permaneceu dentro do veículo com portas travadas e vidros fechados, sem atender às ordens para descer. Ele só saiu do carro após os policiais sacarem as armas.

Os militares relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada e forte odor de álcool. No interior do veículo, havia uma garrafa de cerveja pela metade.

A polícia informou que o motorista se recusou a se identificar e também a passar por revista pessoal. Mesmo algemado, ele tentou correr para o meio da via, quando caiu.

Após a queda, os policiais perceberam um inchaço no tornozelo direito. O homem foi levado para a UPA Tiradentes, onde foi constatada uma fratura. Por conta disso, ele ficou internado sob escolta policial, aguardando vaga na Santa Casa.

O motorista também se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi autuado pela recusa e teve a embriaguez constatada por outros meios.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como desobediência, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, embriaguez ao volante e resistência.

