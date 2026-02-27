Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Homem quase causa acidente ao dirigir embriagado e quebra o pé tentando fugir da PM

Ele acabou sendo preso, mas precisou ser encaminhado para Santa Casa por conta dos ferimentos

27 fevereiro 2026 - 15h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem de 50 anos foi detido na noite desta quinta-feira (26) suspeito de dirigir embriagado e quase causar um acidente no cruzamento da Rua Japão com a Avenida Salgado Filho, na região do bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia fiscalização na região quando flagrou um carro avançando o sinal vermelho e quase provocando um acidente.

Ainda segundo a polícia, o motorista não parou após a infração e seguiu pela Avenida Ernesto Geisel. Mesmo com sinais sonoros e luminosos da viatura, ele ignorou a ordem de parada e só foi abordado nas proximidades da Avenida Fábio Elias Zahran.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, o condutor permaneceu dentro do veículo com portas travadas e vidros fechados, sem atender às ordens para descer. Ele só saiu do carro após os policiais sacarem as armas.

Os militares relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala arrastada e forte odor de álcool. No interior do veículo, havia uma garrafa de cerveja pela metade.

A polícia informou que o motorista se recusou a se identificar e também a passar por revista pessoal. Mesmo algemado, ele tentou correr para o meio da via, quando caiu.

Após a queda, os policiais perceberam um inchaço no tornozelo direito. O homem foi levado para a UPA Tiradentes, onde foi constatada uma fratura. Por conta disso, ele ficou internado sob escolta policial, aguardando vaga na Santa Casa.

O motorista também se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi autuado pela recusa e teve a embriaguez constatada por outros meios.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como desobediência, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, embriaguez ao volante e resistência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana
Polícia
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Funcionário é preso suspeito de desviar mais de R$ 660 mil de empresa em Naviraí
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Justiça
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
Bombeiros salvam criança que estava morrendo engasgada em Chapadão do Sul
Polícia
Bombeiros salvam criança que estava morrendo engasgada em Chapadão do Sul
Fórum de Caarapó
Justiça
Homem é condenado a 18 anos por homicídio qualificado em Caarapó
Senadora Tereza Cristina
Polícia
PP não tem nome ao Senado por MS, diz Tereza Cristina
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é condenado a mais de 32 anos por tortura e estupros contra companheira e filhas em MS
 Polícia Militar
Polícia
Homem é baleado durante briga com a esposa em Nova Andradina
Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema
Polícia
Polícia prende mulher que matou marido com facada em confraternização em Ivinhema
Vítima se afogou no rio Paraná
Polícia
Jovem de 18 anos morre afogado no rio Paraná, em Três Lagoas

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS