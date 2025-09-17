Menu
Polícia

Homem quase perde o dedo ao ser mordido por cavalo em Corumbá

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde

17 setembro 2025 - 15h54Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Reprodução/Mercedes-Benz)

Um homem, de 39 anos, foi socorrido após ser mordido por um cavalo durante a tarde de terça-feira (16), na Rua Silva Jardim quase esquina com Eugênio Cunha bairro Universitário, em Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 14h55. Ao chegar no local, encontraram a vítima com um ferimento na mão direita com forte hemorragia, onde houve perda de pele e laceração de parte do dedo polegar direito.

Durante o atendimento, ele explicou que estava tentando laçar o animal quando foi mordido. O homem seria proprietário do cavalo.

Após o atendimento emergencial no local, a vítima foi transportada ao pronto socorro da cidade, onde passou por um médico e exames especializados.

