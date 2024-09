Homem que aplicava golpe do pix ao comprar celular é preso em MS

Um homem foi preso, suspeito de praticar estelionato, em Costa Rica, durante a tarde de quarta-feira (11).

Conforme as informações policiais, o homem via anúncios de celulares a venda na internet, simulava a realização de pagamento por meio de falso comprovante de PIX. Ele ainda mostrava o comprovante para as vítimas rápido, para que elas não notassem os erros, antes de sair do local levando o aparelho.

As investigações indicam que, além do golpe aplicado ontem, o homem já havia cometido ao menos outros dois crimes similares, sendo um em Costa Rica e outro em Chapadão do Sul.

As investigações prosseguem para identificar se existem outras vítimas.

