Homem que dopava, estuprava e filmava a esposa é preso em Campo Grande

Acusado de dopar, estuprar e filmar o crime foi preso durante esta quinta-feira (15), na cidade de Corumbá. O homem, de 28 anos, teria ainda divulgado as imagens em sites pornôs.

Conforme as informações policiais, a ex-esposa do autor compareceu à DAM (Delegacia da Mulher) contando que um desconhecido a procurou nas redes socais para informar que vídeos dela sendo estuprada após ser dopada estavam sendo postados em plataformas digitais pornográficas.

Conforme o andamento das investigações, os vídeos criminosos, após terem sido retirados do site, foram apreendidos e anexados os autos do inquérito, no qual se verificou que a vítima se encontrava desacordada e impossibilitada de resistir às diversas ações criminosas que eram praticadas contra ela.

Através das imagens foi possível identificar o autor por conta de um ‘sinal característico’ na mão esquerda do homem, uma vez que ele já havia sido preso semanas antes na cidade de Corumbá, também por crimes de violência contra a mulher.

Além disso, os próprios vídeos postados no site pornográfico possuíam como legendas a confissão dos crimes praticados e da total ausência de consciência da vítima. A

A Delegacia da Mulher de Corumbá apreendeu o aparelho celular do autor, bem como representou pela prisão preventiva dele. Mesmo fugindo para Campo Grande, o homem foi preso pela 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à mulher de Campo Grande).

