Homem que estuprou a filha de 3 anos é preso em Jardim

Homem, de 36 anos, foi preso por estupro de vulnerável durante a segunda-feira (27), na cidade de Jardim. Ele é acusado de estuprar a filha, de 11 anos. A esposa do homem, de 37 anos, também foi presa por tentar ajudar ele a fugir.

Conforme as informações policiais, o caso foi registrado no dia 26 de maio, quando a Polícia Militar apresentou uma ocorrência de estupro em que o autor estava foragido.

Durante os levantamentos, foi descoberto que o homem estava usando tornozeleira eletrônica por ter estuprado a filha quando ela tinha apenas 3 anos. Em 2016, depois de ter sido condenado, ele tentou abusar sexualmente da irmã da vítima, de 6 anos, que era sua enteada. O homem também possui diversas passagens por crimes relacionados à violência doméstica e desacato.

Com o intuito de localizá-lo pela prática deste novo crime e realizar a captura do homem, já que os abusos foram comprovados por meio de imagens e vídeos armazenados no celular da vítima, assim como conversas entre o autor e a menina, as equipes fizeram monitoramento ininterrupto nas proximidades da residência de parentes do homem.

No mesmo dia, a tornozeleira do autor foi localizada rompida em uma região de mata. Já nesta segunda-feira, por volta das 10 horas, os policiais avistaram a atual esposa do autor perto de um balneário, carregando malas.

Foi feito um acompanhamento visual por várias horas e quando o autor saiu da mata para encontrar a mulher, logo após eles se abraçarem, se beijarem e começarem a andar juntos, os policiais resolveram abordar o casal, que recebeu voz de prisão. Ele pelos crimes de estupro de vulnerável e dano ao patrimônio, por ter rompido a tornozeleira eletrônica e ela por favorecimento pessoal, por ter auxiliado ele na fuga.

