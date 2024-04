Homem que invadiu casa e estuprou idosa no Joquei Club é preso na Capital

O homem, de 38 anos, que invadiu e estuprou uma idosa, de 74 anos, durante a noite de sexta-feira (29), foi preso pela Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) nesta terça-feira (2), em Campo Grande.

Segundo apurado, a idosa procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) na tarde de domingo (31). Para as autoridades, ela contou que um homem teria invadido a casa dela e a ameaçando com uma faca, passou a mão pelo corpo dela e apalpou seus seios. Após a prática dos atos libidinosos, o indivíduo teria fugido do local levando diversos objetos.

Depois de fazer levantamentos pela região, as autoridades conseguiram identificar o homem, sendo ele apontado por moradores como um criminoso da área.

Diversas diligências foram feitas no bairro, até que na tarde de ontem ele foi encontrado na avenida Ernesto Geisel, em um local frequentado por usuários de drogas. Ele foi conduzido para a sede da DERF, onde foi autuado por estupro e roubo.

Na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor do homem, por conta de uma condenação definitiva na comarca de Rondonópolis –MT, pela prática do delito de furto.

