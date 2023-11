Homem que matou e estuprou mãe e filhas queria roubar a casa no Mato Grosso

Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, confessou ter matado Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e as filhas dela Miliane Calvi Cardoso, de 19, e as duas menores de 13 e 10 anos, durante a madrugada de sábado (25), na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Conforme as informações do site Mídia News, o homem disse ter invadido a casa pela janela depois de usar drogas. O pedreiro teria a intenção apenas de roubar o local, porém acabou sendo surpreendido por Cleci. Os dois teriam entrado em luta corporal e a partir disso ele a atingiu com vários golpes de faca.

Na sequência, a filha mais velha da vítima saiu do quarto para ajudar a mãe, mas também acabou sendo brutalmente assassinada. Ainda segundo o site local, depois de ter matado as duas Gilberto decidiu assassinar as crianças de 13 e 10 anos.

As investigações começaram assim que o caso foi descoberto. Os policiais então receberam uma denúncia de que homem que trabalhava na obra ao lado tinha passagens por estupro, tentativa de homicídio e latrocínio. Durante essa entrevista, a Polícia descobriu que Gilberto estava morando na obra. E, depois disso, uma pegada de chinelo colocou o pedreiro na cena do crime. Outra prova que indicava o pedreiro como autor da chacina era uma falha no seu cabelo.

Além de matar as vítimas, ele estuprou três delas e levou as roupas como uma espécie de souvenir.

Ao fim do depoimento na delegacia na tarde desta segunda-feira (27), Gilberto foi transferido para o presídio Ferrugem, em Sinop, após receber ameaças de linchamento da população que se revoltou com o crime.

