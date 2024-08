Homem que matou idoso morre em confronto com a PM no Pantanal

João Carlos Magalhães, de 31 anos, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar durante a noite de quinta-feira (1°), na região da Nhecolândia, em Corumbá. Ele era suspeito de matar o trabalhador rural João Fernando Alves Gonçalves, de 60 anos.

Conforme as informações iniciais, o homem estava escondido perto de fazendas da região, onde ia de vez em quanto para pedir comida, fazer ameaças e dar tiros para o alto, com o intuito de intimidar as pessoas.

A Patrulha Rural da Polícia Militar foi acionada para ir até o local, porém, durante o trajeto a viatura atolou. O incidente não impediu o deslocamento, sendo que os militares seguiram a pé, até chegar na área de uma fazenda e avisar um homem, com as mesmas características informadas por testemunhas, pois ele estava usando uma camisa e short verde, boné vermelho e estava sujo de terra.

Ao receber ordem de parada, João ficou agressivo e passou a desobedecer os policiais. Durante a tentativa de conversa, ele sacou a arma já disparando contra a guarnição, que revidou e acertou o homem.

Ainda segundo o registro policial, João chegou a ser socorrido pelos militares, que depois de desatolar a viatura seguiram até o Buraco das Piranhas, na BR-262, onde tiveram contato com o Corpo de Bombeiros Militar.

No caminho para socorrer o homem, os militares encontraram ainda uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o médico apenas constatou o óbito de João.

Assassinato – o trabalhador rural João Fernando Alves Gonçalves, de 60 anos, foi assassinado com pelo menos cinco disparos em uma fazenda na região de Rio Negro, em um local de difícil acesso que passa pela região do Pantanal, na noite de quinta-feira (25).

Segundo o site Diário Corumbaense, o trabalhador rural foi atingido com pelo menos cinco disparos e o principal suspeito é conhecido pelo apelido de João Marimbondo, que trabalhava como diarista para um empreiteiro.

As informações ainda apontam que João Fernando foi morto enquanto estava sentado em uma cadeira. Ainda não há detalhes sobre a motivação para o crime.

