Homem que matou indígena asfixiada é preso em Antônio João

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a segunda-feira (26), pela Polícia Civil no âmbito da Operação Shamar, deflagrada na cidade de Antônio João. Ele é acusado de um feminicídio, ocorrido na Aldeia Soberania em junho deste ano.

Conforme as informações policiais, na noite do crime, a equipe policial foi comunicada de que uma mulher havia sido encontrada morta em uma casa da aldeia. Diante das informações levantadas inicialmente no local, as equipes registraram o caso como morte a esclarecer.

Porém, com o andar das investigações e com a chega dos laudos pericias na delegacia, as autoridades identificaram que a vítima foi morta por asfixia mecânica por esganadura, fato esse que mudou a linha de investigação para apuração da autoria e das circunstâncias do crime de feminicídio.

Com o fato, os policiais conseguiram saber quem esteve com a vítima no dia do crime e também entender a dinâmica do assassinato, chegando assim ao autor. Morador da aldeia, o homem possui inúmeras passagens policiais pelos mais diversos delitos, como lesão corporal e ameaça contra outras mulheres, homicídio na forma tentada, perturbação e furto.

As equipes da Delegacia de Antônio João representaram pela prisão preventiva do homem, que foi encontrado no meio da um abrigo, que ele havia construído no meio do mato para se esconder.

Durante o interrogatório, o homem apresentou algumas versões evasivas do assunto, tentando fugir das perguntas feitas pelas autoridades.

