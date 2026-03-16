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PolÃ­cia

Homem que matou jovem a facadas em DeodÃ¡polis Ã© preso

Ela estava escondido em uma Ã¡rea de mata, sendo localizado em menos de 48h apÃ³s o crime

16 marÃ§o 2026 - 17h51Brenda Assis

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de matar a facadas Josimar Santos Pereira, de 40 anos, em Deodápolis. A prisão foi realizada em menos de 48 horas após o crime.

Segundo a Polícia Civil, Josimar foi atingido por golpes de faca durante uma agressão. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Cristo Rei, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o homicídio, equipes da Delegacia de Polícia de Deodápolis iniciaram buscas para localizar o suspeito, identificado como Ruan Pablo Alves da Silva.

O jovem foi encontrado escondido em uma área rural no distrito de Vila União.

A prisão foi feita em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça, após representação da Polícia Civil durante as investigações.

Ruan foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e permanece preso à disposição da Justiça.

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