Homem que se passava por delegado e usava distintivos é preso na Capital

Um homem de 36 anos, foi preso por se passar por delegado e utilizar distintivos ilegais. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (20), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o autor.

Ele estava sendo investigado por se apresentar como ‘delegado’, utilizando o símbolo do Brasão das Armas como o símbolo da Insígnia Policial, ambos atribuídos apenas a entes vinculados diretamente a órgãos estatais.

Durante as buscas, as equipes conseguiram apreender a roupa, distintivo e carteiras que ele usava para cometer o crime.

O suspeito responderá pelo delito previsto no art. 296, §1º, III, do Código Penal.

