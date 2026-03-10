Menu
PolÃ­cia

Homem que sequestrou e bateu em mulher Ã© preso em Campo Grande

AlÃ©m de apanhar durante o cÃ¡rcere privado, a vÃ­tima tambem foi alvo de ameaÃ§as, injÃºrias e lesÃµes corporais

10 marÃ§o 2026 - 15h23Brenda Assis
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) - Viatura do Grupo de OperaÃ§Ãµes e InvestigaÃ§Ãµes (GOI) -   (Foto: Ilustrativa/PCMS)

Um homem foi preso nesta terça-feira (10), em Campo Grande, suspeito de cometer crimes de violência doméstica. A prisão foi realizada por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) no bairro Jardim Centro-Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está relacionado a um crime ocorrido no dia 7 de março. A investigação aponta que a vítima foi submetida a sequestro e cárcere privado, além de sofrer ameaças, injúrias e lesões corporais.

Após tomar conhecimento do caso e obter o mandado de prisão contra o suspeito, os policiais iniciaram diligências para localizá-lo.

O homem foi encontrado no momento em que retornava para a residência onde mora. Ele foi abordado, preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Campo Grande.

Na unidade policial, o suspeito foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a vítima.

