Homem que sumiu em lagoa de Nova Andradina é encontrado sem vida

O corpo de Jeferson Diego dos Reis Pereira, de 35 anos, foi encontrado um dia depois de ele desaparecer enquanto nadava em uma lagoa próxima à Fazenda São Pedro, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima estava aproveitando o domingo (28), com alguns amigos na lagoa, quando tentou nadar de um lado para o outro.

Os colegas chegaram a avisar que era perigoso fazer isso, mas Jeferson não deu ouvidos. Momentos depois, ele acabou afundando nas águas, desaparecendo. As equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Casa Verde e mergulhadores de Bataguassu, chegaram ao local pouco depois do incidente.

Porém, o corpo de Jeferson foi encontrado apenas na manhã desta segunda-feira (29). Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica foram para o local, para realização e exames periciais. O caso será registrado na Delegacia de Nova Andradina.

