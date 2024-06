Homem que tentou matar a companheira a facadas no trabalho é procurado pela polícia

Maycon dos Santos Pedro, está sendo procurado após tentar matar a companheira, em Naviraí.

Conforme as informações da Polícia Civil, a tentativa de assassinato teria acontecido na sexta-feira, dia 31 de maio, quando o homem foi até o serviço da companheira e a atingiu com cinco golpes de faca. Socorrida, ela resistiu aos ferimentos.

A vítima possuía medidas protetivas de urgência em seu favor, que foram descumpridas pelo suspeito no momento do fato.

Diante disso, a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí, solicita a colaboração e apoio da população para localização do suspeito, de modo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones 67 3461-1215, 3461-5182 e 9 9216-2208 (whatsapp), sem a necessidade de identificação pessoal e com garantia do absoluto sigilo.

