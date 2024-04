Homem que tentou matar inimigo a pauladas é preso um mês após o crime

Homem, de 43 anos, que tentou matar seu desafeto a pauladas no dia 27 de fevereiro deste ano em Ivinhema, foi preso durante a manhã desta terça-feira (2), no município.

Conforme a polícia, no dia do crime, o indivíduo, após uma discussão, pegou um pedaço de madeira e teria desferido vários golpes na cabeça da vítima, inclusive, golpeando-a mesmo após estar caída no chão.

Em razão da gravidade das lesões a vítima, a vítima de 34 anos, foi intubada e transferida para a cidade de Dourados, ficando em coma por uma semana. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário local.

O autor, que estava foragido desde a data do crime, foi localizado hoje, após trabalho de inteligência policial, em uma residência no bairro Itapoã. No momento da abordagem, o homem não resistiu à prisão e confessou o crime.

A vítima, que só não morreu porque recebeu socorro rápido. Atualmente se encontra fora de perigo e se recuperando das lesões.

