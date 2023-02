Homem que teve cabeça esmagada no Jardim Veraneio desrespeitou normas, diz delegado

Cristiano Moretti de Lima, de 44 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (28) enquanto trabalhava em uma empresa como parte de sua remição de pena, já que estava preso por tráfico de drogas, foi vítima de descuido e descumprimento de regras de segurança no emprego.

Segundo o delegado da 3ª Delegacia de Polícia (DP), Reges de Almeida, explica que a morte foi resultado do descumprimento de orientações no local de trabalho, já que ele estava "em um local inadequado para permanecer”, mas destaca que foi um acidente de trabalho.

“Um funcionário utilizava a ponte rolante, equipamento para a sustentação de vigas, e nesse instante, quando estava em funcionamento, havia um sinal sonoro que parecia por todo instante enquanto [o equipamento] estava ligado, e durante esse período todos os funcionários já eram orientados a não permanecer próximo ao local, sob o risco de acidente, entretanto, a vítima desrespeitou essa determinação”, explicou o delegado.

Os levantamentos iniciais realizados pela perícia apontam que no momento em que a cabeça de Cristiano foi prensada entre duas vigas, cada uma pesando cerca de 6 toneladas, esmagando-a e resultando em óbito imediato.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não havia nada que pudesse ser feito pela vítima.

