Homem se envolve em perseguição policial, bate o carro e é encontrado morto

Homem, ainda não identificado, morreu após quase bater em um carro onde estava uma família na tarde desta sexta-feira (20), no bairro São João, em Ponta Porã. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio momentos depois de colidir contra um poste.

De acordo com o site Ponta Porã News, o homem teria passado em frente ao posto da Policia Rodoviária Estadual (PRE/MS), localizado na MS-164, efetuando disparos para o alto.

A ação do autor teria dado inicio a uma perseguição. Ao sair do minianel rodoviário, ele entrou na rua Guia Lopes na conta mão. O motorista teria então efetuado mais um disparo, desta vez contra si, perdendo o controle do veículo e batendo frontalmente com um poste de energia elétrica.

Por sorte, uma família que passava local conseguiu desviar do carro desgovernado e não se envolveu no acidente. Equipes da Polícia Militar, Perícia e Polícia Civil foram até o local para acompanhar a ocorrência.

