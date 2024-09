Homem se irrita após perder o ônibus e quebra vidro de balcão no soco na Capital

Morador de rua, de 47 anos, foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) depois de quebrar no soco o vidro de um balcão e ferir uma funcionária da Rodoviária de Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de ontem (21).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a guarda foi acionada para verificar uma suposta agressão no local. Ao chegar, encontraram o autor embriagado, sendo detido por populares no chão.

Para os agentes, ele detalhou que havia ficado nervoso após perder um ônibus, por isso se exaltou e acabou desferindo o soco no vidro. A ação fez os estilhaços voarem e atingirem uma das funcionárias do local, que teve um corte no rosto.

Diante da situação, a vítima foi encaminhada para UPA Universitário, enquanto o autor foi para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O fiscal do terminal acompanhou a GCM, uma vez que manifestou a intenção de representar contra o autor por danos patrimoniais, devido ao vidro quebrado. O caso foi registrado como dano.

