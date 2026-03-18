Homem se irrita, ateia fogo na casa da mãe e acaba preso em Campo Grande

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após descumprir medida protetiva e atear fogo na casa da própria mãe, na noite de terça-feira (17), no bairro Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de que o suspeito estava na residência em estado alterado. No dia anterior, policiais já haviam sido chamados ao local, mas o homem não foi encontrado.

De acordo com a vítima, de 49 anos, o filho voltou à casa irritado porque familiares haviam acionado a polícia anteriormente. Ele teria dito que “iria cobrar” caso fosse denunciado novamente.

Ainda conforme o relato, o homem ateou fogo em dois colchões e também queimou um documento relacionado à medida protetiva. O incêndio foi controlado por familiares antes que se espalhasse pelo imóvel.

Quando os policiais chegaram, o suspeito estava agitado e precisou ser contido com uso de força. Ele foi algemado devido ao risco de fuga.

Diante da situação, o homem foi levado para a Deam (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como incêndio e descumprimento de medida protetiva.

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