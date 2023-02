Homem se irrita com criança autista e mata pai do menino

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Um homem acabou morrendo após ser alvejado com diversos tiros à queima-roupa em um bar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por um homem que se irritou com o filho da vítima, que é autista.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu após o filho da vítima ter apertado com força a buzina de um carro, o que deu início a uma discussão entre o pai da criança e o autor do crime.

Durante a briga, o homem ameaçou a vítima dizendo que buscaria uma arma. Após a briga, saiu do bar, volto mais tarde em um taxi, saiu do veículo e realizou vários disparos em direção da vítima.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Testemunhas identificaram o assassino, mas ele não foi localizado e se encontra foragido.

