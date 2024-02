Homem se joga na frente de carros na BR-163, causa acidente e é morto atropelado

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado e morto na BR-163, cerca de 500 metros do Trevo da Bandeira, no sentir Dourados-Campo Grande, após se jogar na frente de veículos e causar um acidente na rodovia.

Segundo informações da polícia, testemunhas relataram que o homem estaria se atirando na frente de alguns veículos que transitavam pela rodovia. Uma motorista, de 30 anos, acabou capotando o seu carro, um Voyage, após avistar o homem e tentar desviar dele. Ela foi resgata e levada até um hospital.

Uma carreta também desviou do indivíduo para não colidir com o indivíduo, que acabou atropelado logo em seguida por um veículo ainda não identificado.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. Ele não carregava nenhum documento consigo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também