Homem se masturba no ônibus e acaba preso em Campo Grande

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (18) enquanto se masturba dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. Ele foi filmado por uma das vítimas que presenciaram a cena.

Segundo informações policiais, o autor teria seguido uma menina, inclusive quando ela teria trocado de ônibus em dos terminais de transbordo da cidade.

Quando a vítima percebeu a presença do homem, notou que ele tirou o pênis para fora da calça e começou a se masturbar.

Após filmar toda a ação libidinosa do autor, a mulher chamou pelo motorista, que decidiu parar na Praça Ary Coelho e acionar a Guarda Civil Metropolitana, que fez a detenção do homem e o encaminhou para a delegacia de plantão no centro.

Ainda conforme as informações, o autor já teria passagens policiais pelo crime de estupro e estupro de vulnerável cometido contra a própria filha.

