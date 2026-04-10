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Homem sofre mal súbito e morre em show do Guns N' Roses

Vítima era vendedor ambulante e foi atendida no local do evento

10 abril 2026 - 08h36Sarah Chaves
Foto: IlustrativaFoto: Ilustrativa  

Um homem morreu após passar mal durante o show da banda Guns N' Roses, realizado na noite de quinta-feira (9), no Autódromo Internacional de Campo Grande.

A ocorrência foi atendida por equipes da 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), que foram acionadas e enviaram viatura ao local. A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, era um vendedor ambulante e chegou a receber atendimento de paramédicos que estavam no evento, mas não resistiu.

A suspeita inicial é de que o homem tenha sofrido um mal súbito. O atendimento ocorreu dentro da área do autódromo, que recebia grande público por conta da apresentação.

Ainda não há informações sobre idade, origem ou o que teria antecedido o caso. A morte deve ser esclarecida após a conclusão dos procedimentos oficiais e identificação da vítima.

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