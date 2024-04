Homem sofre queimaduras de 3° grau após explosão de botijão

Um morador de 43 anos sofreu queimaduras graves na noite de sábado (20), após uma explosão na cozinha de casa na Vila Eliane, em Aquidauana.

Acionados, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encontraram o homem com queimaduras de 2º e 3º graus no rosto, pescoço, tórax e braços. Segundo relatos, a explosão ocorreu devido a um vazamento de gás enquanto ele utilizava o fogão.

De acordo com informações do Pantaneiro, a equipe médica do SAMU prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o paciente ao Pronto Socorro, onde recebeu da equipe médica de plantão. O estado de saúde não foi informado.

