sexta, 06 de fevereiro de 2026
Polícia

Homem surta após término do namoro, ameaça matar ex e tirar a própria vida no Coophavilla

A ação mobilizou várias equipes dos Bombeiros, BOPE e do Choque

06 fevereiro 2026 - 16h24Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hoje   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Um tatuador de cerca de 40 anos mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e uma equipe de negociação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) após entrar em surto no fim da manhã desta sexta-feira (6), no bairro Coophavilla II, em Campo Grande.

O caso aconteceu na Rua da Península, em um estúdio localizado no segundo andar de uma loja. Segundo testemunhas, o homem teria chegado ao local por volta das 9h, pegado uma faca e ameaçado tirar a própria vida. Ainda de acordo com relatos, ele também teria feito ameaças contra a ex-companheira, informação que não foi confirmada oficialmente pela polícia.

Vizinhos acionaram as equipes de emergência. Em surto, o tatuador se trancou dentro do estúdio, e a negociação passou a ser conduzida por policiais especializados. Após cerca de uma hora de conversa, por volta das 10h, ele se rendeu.

O homem foi retirado do local consciente e orientado, sendo encaminhado para atendimento psiquiátrico. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Testemunhas afirmaram que esta não teria sido a primeira crise enfrentada pelo tatuador desde o término de um relacionamento. Há cerca de duas semanas, ele teria ingerido produtos e medicamentos em uma tentativa de suicídio. 

O caso segue em investigação.

Procure ajuda

Se você ou alguém que você conhece estiver passando por sofrimento emocional, é possível buscar ajuda gratuita pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188.

