Homem tem moto roubada por trio armado e é agredido com barra de ferro na Capital

Um homem, de 42 anos, teve sua moto roubada por um trio de bandidos armados e, ainda foi agredido com barra de ferro, na madrugada desta terça-feira (21), no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Bom Sucesso, na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme a ocorrência, a vítima estava parada no semáforo quando foi abordado pelo trio, segundo relatado pelo homem, os criminosos chegaram apontando uma arma de fogo, tipo pistola, e mandando "deita no chão".

A vítima desceu da moto, enquanto um dos autores levava o veículo, os outros dois começaram a agredir o homem com uma barra de ferro, causando lesões na perna esquerda.

Por conta própria, o homem procurou a delegacia Depac Cepol para registrar a ocorrência, ele ainda relatou à polícia, que devido está muito escuro na região, conseguiu visualizar apenas que os autores usavam roupas sujas e rasgadas, aparentemente seriam andarilhos e usuários de entorpecentes.

