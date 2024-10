Homem tem pênis costurado após se cortar com as hélices do ventilador em Bataguassu

Um homem, de 31 anos, precisou ser socorrido depois de cortar o pênis com as hélices do ventilador da casa onde morava. O caso aconteceu durante a última segunda-feira (21), na Rua Vitoria Regia, no Bairro Santa Rosa, em Bataguassu.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela companheira da vítima para atender a ocorrência. Ao chegar no local, eles prestaram os primeiros socorros ao homem.

Posteriormente, ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, onde permaneceu internado sobe cuidados médicos.

Segundo registro, o jovem precisou ter o órgão genital costurado e recebeu cerca de quatro pontos. O estado da vítima é estável e a dinâmica do acidente não foi divulgada.

