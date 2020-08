Homem tenta atropelar ex-mulher que cobrava pensão e acerta a própria mãe

Uma mulher de 38 anos procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) nesta segunda-feira (24) após quase ser atropelada e sofrer ameaças de morte, de seu ex-marido e cunhado. Ela foi até a casa da ex-sogra cobrar a pensão atrasada há 3 meses.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher disse que foi casada com o autor por 15 anos e que os dois têm um filho de 11 anos. Contou ainda que está separada do autor há 9 meses e que nesta segunda (24) foi até a casa da mãe dele, no Guanandi, para ir cobrar a pensão que está atrasada há 3 meses. Ela relata que quando estava conversando com a ex-sogra, o ex-marido chegou com seu ex-cunhado que saiu do carro e começou a gritar com ela questionando o que estaria fazendo lá. "O que essa louca está gritando aí" disse o ex-cunhado.

Em seguida ele retornou para o carro e tentou atropelá-la, a mulher acabou sendo salva pela amiga, que a puxou pelo braço. Mas eles acabaram atropelando a própria mãe. Depois, o ex-marido saiu do carro e a segurou pelo braço dizendo, “eu falei para você que iria matá-la.” Ela ficou com algumas escoriações pelo corpo.

