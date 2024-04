Homem tenta esfaquear esposa e coloca fogo na própria residência em Três Lagoas

Mulher, de 35 anos, escapou de ser morta pelo próprio marido, de 35 anos, com ajuda de vizinhos durante a manhã deste sábado (12) no Jardim Carioca, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ela quase foi esfaqueada e teve a casa incendiada pelo próprio companheiro.

A mulher relatou ao site Rádio Caçula que o marido estava com viagem marcada para Araçatuba, onde assinaria um ato do processo que responde pelo crime de latrocínio, mas ele não seguiu para a cidade do interior paulista.

Ela relata que está há cinco meses se relacionando com o suspeito, mas que durante a sexta-feira (12), o homem passou a ingerir bebidas alcoólicas e usar drogas, e pela madrugada de sábado, passou a incomodar a esposa, passando a ter um surto e botando fogo inicialmente no quarto da casa.

Por conta disso, documentos, roupas e a cama da mulher foram queimadas. A ação delituosa do marido foi vista pelos filhos da mulher, todos menores de idade.

Vizinhos ajudaram no combate as chamas e colaboraram para que ela não fosse agredida ainda mais, pois antes deles chegarem, o indivíduo arrastou a mulher pelos cabelos para fora de casa e na posse de uma faca, tentou esfaqueá-la e fugiu logo na sequência, quando soube que a Polícia Militar foi acionada.

Ele ainda não foi localizado. O Corpo de Bombeiros esteve pelo local para conferir se não há risco de novo incêndio na casa.

