Polícia

Homem tenta matar a esposa a marteladas em Água Clara

A briga começou por conta de ciúmes

17 fevereiro 2026 - 09h31Brenda Assis

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16) suspeito de tentar matar a esposa com golpes de martelo, em Água Clara. A prisão foi realizada em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Segundo as informações policiais, a vítima deu entrada no hospital municipal com ferimentos na cabeça após ser agredida dentro da casa do casal. Aos policiais, ela contou que a violência começou após uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato, o suspeito teria atingido a mulher com vários golpes de martelo, além de puxá-la pelos cabelos, empurrá-la e arrastá-la pelo imóvel. A vítima conseguiu sair da residência para pedir ajuda e foi socorrida. A agressão teria ocorrido na presença da filha do casal, que é menor de idade. Após o ataque, o homem fugiu.

Assim que tomou conhecimento do caso, equipes das duas corporações iniciaram buscas e localizaram o suspeito em um depósito de gás no bairro Jardim das Palmeiras. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O martelo apontado como instrumento do crime foi apreendido.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O caso segue sob investigação.

