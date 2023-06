Homem tenta matar a ex-namorada a tiros, erra alvo e atinge a amiga dela em MS

Sem aceitar o fim do relacionamento, um rapaz de 21 anos, tentou matar a ex-namorada a tiros durante a madrugada de domingo (25), na cidade de Dourados. No entanto, o ‘tiro saiu pela culatra’ e o jovem acabou acertando a amiga da vítima. O autor foi preso durante a tarde de terça-feira (27).

Conforme as informações policiais, após a adolescente de 17 anos ser atingida as equipes deram inicio a diligências para entender o caso que inicialmente foi registrado como homicídio simples na forma tentada, uma vez que a vítima não possuía qualquer ligação afetiva com o homem.

No entanto, no decorrer das investigações, foi descoberto que a intenção do autor era matar a ex-namorada, de 18 anos, mas acabou confundindo-a com a amiga e atirando na pessoa errada.

A jovem mostrou ainda para as equipes policiais que o rapaz estava a ameaçando de morte pelas redes sociais, fato confirmado pelo pai da mesma. O motivo das ameaças, decorre da inconformidade do investigado com o término do relacionamento.

Diante das informações e das ameaças feitas contra a jovem, as equipes policiais, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) foram até a casa do autor, o prendendo em flagrante. A arma utilizada por ele não foi encontrada.

