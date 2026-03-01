Menu
Polícia

Homem tenta matar cunhado a facadas e fere companheira em Aparecida do Taboado

Suspeito foi preso tentando fugir e caso aconteceu após um desentendimento familiar envolvendo consumo de bebida alcoólica

01 março 2026 - 16h15Luiz Vinicius
Marcas de sangue ficaram pela casaMarcas de sangue ficaram pela casa   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste sábado, dia 28, por uma tentativa de homicídio contra o cunhado, de 45 anos, e agressões no contexto de violência doméstica contra a companheira, de 38 anos, em Aparecida do Taboado.

O caso aconteceu após um desentendimento familiar envolvendo consumo de bebida alcoólica. Segundo as investigações, o suspeito desferiu golpes de faca contra o cunhado, atingindo a boca, língua e região próxima à garganta — considerada vital.

Conforme a Polícia Civil, a irmã da vítima e companheira do suspeito, tentou intervir e também foi ferida com um corte na perna direita.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado por volta das 23h50 por investigadores em viatura descaracterizada e preso. Ele teria passagens pela polícia em Alagoas, incluindo tentativa de homicídio e envolvimento com arma de fogo.

O preso foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado à delegacia local, onde permanece à disposição da Justiça.

