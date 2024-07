Homem tenta sequestrar e estuprar criança em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de tentar sequestrar e estuprar um menino na cidade de Dourados. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (14).

Conforme as informações da Polícia Militar, as equipes da 9ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionadas para atender ao caso. No local, a mãe do menor contou que o filho havia saído de casa para comprar salgadinho, em um comércio da região.

Como estava demorando demais pra voltar, ela resolveu ir até ele. No caminho, a genitora encontrou a criança correndo, assustada e com um machucado na mão direita. Para a mulher, o menino contou que havia socado um homem ao ser atraído para ir até a casa do suspeito. O menor contou que até dinheiro foi oferecido.

Por ter negado a ‘oportunidade’, o autor se irritou e tentou sequestrar o menino, o levando a força para o imóvel. Porém, o menor resistiu e conseguiu fugir ao bater no homem.

Depois de contar para o marido o havia acontecido, o casal foi até o endereço indicado pela criança, brigando com o suspeito que chegou a tentar avançar na genitora da criança. Após colher o relato da mãe da vítima, a equipe policial deslocou-se até a residência do suspeito, que foi informado da denúncia e convidado a acompanhar os policiais até a Delegacia para esclarecimentos e providências.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também