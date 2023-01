Homem tenta socar e morder policiais para não ser preso em MS

Homem, de 39 anos, foi preso durante a tarde de segunda-feira (23) na Rua Theódulo Mendes Malheiros, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. Durante a prisão, ele tentou morder os policiais para fugir.

De acordo com as informações policiais, ao perceber a presença policial, o indivíduo que já é bastante conhecido no meio policial e possui mandado de prisão em seu desfavor, correu para dentro de uma residência.

Os militares conseguiram encontrar o homem escondido dentro de um banheiro da casa, momento em que ele ofereceu resistência ao ser anunciado que seria preso devido à ordem judicial e passou a se debater, tentar atingir com socos e morder os policiais.

Diante dos fatos, o homem foi contido com algemas e levado preso para a delegacia, de onde será colocado à disposição da justiça.



