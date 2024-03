Homem usa galho de Ã¡rvore para bater no atual namorado da ex apÃ³s perder facÃ£o na briga

Armado com um facão, um homem, de 51 anos, invadiu a casa da ex-namorada para agredir o atual companheiro dela durante a noite de quinta-feira (29), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O autor também usou o galho de uma árvore para atingir a vítima.

Conforme as informações iniciais, depois de invadir o imóvel, o homem passou a xingar e ofender a ex-companheira, chamando-a, de ‘vagabunda, viciada e cheiradora de pó’. Fora de controle, a vítima e a mãe ficaram com medo de o autor fazer alguma coisa, uma vez que estava armado com o facão. Por isso, elas se juntaram para desarma-lo.

Sem ter nada em mão, o autor foi para fora da residência, onde pegou um galho de árvore. Ao retornar, ele atingiu a cabeça da vítima. Com sangramento ativo na cabeça, o rapaz precisou ser socorrido e levado para uma unidade de saúde.

Segundo o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada, indo até o local e prendendo o autor. Para os militares, ele teria dito que foi até a residência para cobrar a venda de um ventilador. Porém, acabou se desentendendo com o namorado da ex e causou toda a confusão.

Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também