Homem vai comprar doce com o filho no colo e é baleado por engano em Corumbá

Um homem, de 45 anos, foi baleado enquanto estava com o filho pequeno no colo em uma conveniência, localizada na rua Agostinho Mônaco, bairro Guatós, em Corumbá. A tentativa de assassinato aconteceu na noite de quinta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria saído do serviço e ido pegar os filhos na escola. No caminho para casa, ele resolveu parar o carro em uma conveniência para comprar um doce para o pequeno e uma cerveja para ele.

A vítima foi então atendida pela dona do estabelecimento, que estava acompanhada do namorado. Em determinado, enquanto realizava a compra, dois rapazes chegaram de moto e o garupa desceu, já sacando a arma da cintura e apontando contra o companheiro da proprietária dizendo: “agora vou te matar”.

Por medo de algo acontecer com seu filho, o homem pediu para que nenhum disparo fosse efetuado. Ainda assim, o autor atirou atingindo a perna esquerda da vítima que, por conta do impacto, acabou caindo junto com o filho no chão.

Depois disso, outros três disparos foram efetuados. O atirador e o alvo ainda entraram em luta corporal, mas o autor conseguiu fugir do local junto com o comparsa. O namorado da dona da conveniência também deixou o local.

Por estar ferida, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Segundo o site Diário Corumbaense, acabou sendo constatado que o projétil entrou na coxa e saiu na nádega.

A Polícia Militar foi chamada e ao entrar em contato com a proprietária do estabelecimento comercial, ela contou que o autor do disparo é seu ex-namorado, de 29 anos.

Durante as diligências, os policiais foram informados de que um dos autores teria sido visto em uma residência na rua Rio Grande do Norte. Ao chegar no local indicado, viram um homem correndo dentro da casa. No local, estava a moto usada por eles.

Ao receber voz de prisão, o indivíduo revelou que as armas de fogo utilizadas no delito ficaram em posse de seu irmão, autor do disparo que atingiu a vítima. O outro envolvido no caso continua sendo procurado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

