Homem xinga militares e vai preso em confusão na Vila Palmeira

Ao serem acionados para atender uma possível denuncia de porte de drogas, a Polícia Militar flagrou na madrugada deste sábado (1°), um motorista num veículo VW Gol fazendo manobras perigosas na Júlio de Castilho com a Rua Ponta Porã.

Durante acompanhamento tático do veículo, o condutor não obedeceu a ordem de parada, saindo em alta velocidade na contramão de direção pela avenida Júlio de Castilho sentido bairro/centro até a frente do bar,

Ao parar, o homem saiu do carro e tentou fugir, mas foi alcançado e algemado e identificado como Luiz Fernando de 26 anos que começou a resistir a prisão, nesse momento, várias pessoas que estavam no bar, chegaram xingando e tentando agredir os militares

Em dado momento, um homem identificado como Westerley Ferreira Barbosa de 35 anos foi pra cima dos policiais com xingamentos, dizendo: “seus cuzões, vocês não podem fazer isso, vão ver o que vai acontecer”, sendo necessário imobilizá-lo, e algemá-lo.

Diante disso foi dado voz de prisão aos dois indivíduos e encaminhando os mesmos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) onde foi constatado que o VW Gol de Luiz Fernando está com o CRLV vencido e foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).



O caso foi registrado como desacato, direção perigosa e resistência, sendo que o condutor se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

