Homens descobrem que "dividem" a mesma mulher e briga acaba na delegacia

Ganhou repercussão nesta quinta-feira (5), um caso onde a Polícia Militar foi acionada para deter a briga de dois homens, que entraram em vias de fato o descobrirem que vivem um relacionamento poliafetivo com uma mulher em Bonito.

A polícia foi chamada por volta das 22h30 do domingo (1°), para atender a ocorrência de vias de fato e embriaguez e, quando chegaram a casa, os dois tinham trocado socos e chutes.

Um dos homens disse que estava na casa da mulher com quem voltou a conviver, quando chegou o ex-marido dela, que trabalha em uma fazenda em Jardim município próximo, no entanto, o trabalhador rural afirmou que era marido da mulher e que não havia terminado o relacionamento com ela.

Questionada, a mulher revelou à polícia, que mantinha um relacionamento poliafetivo com os dois homens, e que inclusive, tinha quatro filhos, sendo dois de cada um deles.

Com os ânimos exaltados, os dois foram levados para a delegacia. Onde foram ouvidos e liberados, após um acordo entre as partes envolvidas.

