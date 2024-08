Homens são presos após serem flagrados tentando aplicar golpe milionário em banco

Dois homens, de 27 e 31 anos, foram presos por tentar aplicar um golpe milionário em um banco localizado na área central de Campo Grande. A prisão aconteceu durante a segunda-feira (12), pelas equipes da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa), com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas pelos seguranças do banco, pois dois homens estariam estavam tentando trocar um cheque falso no valor de R$ 8 milhões. Ao chegarem à agência, um dos autores tentou fugir ao ver os investigadores entrando no local. O outro foi pego no estacionamento.

No carro dos autores, um Fiat Strada, foram encontrados: um carregador de pistola municiado com 12 munições intactas de calibre 9mm e uma deflagrada. Além disso, havia duas placas de veículos e uma lâmina de cheque no valor de R$ 5 mil, em nome de uma construtora de imóveis.

Diante disso, os dois foram autuados por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Artigo 16 da Lei nº 10.826/03) e estelionato na forma tentada (Artigo 171 do CP, Artigo 14 Inciso II do CP). Eles foram conduzidos ao GARRAS (Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), onde foi formalizado o flagrante.

O caso será encaminhado à DEDFAZ (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários).

