Homens são presos por estuprarem menina de 11 anos em Coxim

Dois homens, de 52 e 60 anos, foram presos durante a manhã desta segunda-feira (22) por suspeita de estuprar uma menina, de apenas 11 anos, no município de Coxim.

Conforme as informações policiais, na última sexta-feira (19), a criança teria passado mal durante um projeto que participa e foi levada ao hospital. No local, ela comentou com os profissionais de saúde, sobre os abusos sofridos, o que levou ao registro do Boletim de Ocorrência, na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

A vítima passou por exame pericial e as investigações seguiram durante o plantão, na 1ª Delegacia de Coxim. A Autoridade Policial responsável, Delegada Andressa Vieira, efetuou a representação pela prisão preventiva dos indivíduos, que foi autorizada judicialmente.

Além do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos dois homens, juntamente com uma equipe da Unidade Regional de Perícias de Coxim. Foram apreendidos aparelhos de armazenamento de dados (celular, pen drive, DVD), camisinhas, lençóis e munições de calibres .22 e .36.

Os autores não possuem grau de parentesco com a vítima, mas moram nas imediações da casa dela.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também