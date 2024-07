Identificado homem que morreu atropelado por viatura do Samu na BR-060, na Capital

Foi identificado como Heron Aparecido Correia Alves, de aproximadamente 50 anos, o homem que morreu atropelado após ser atingido por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no início da noite desta quinta-feira (4), na BR-060, em Campo Grande. Ele enfrentava sérios problemas com alcoolismo.

Segundo informações coletadas pelo JD1 Notícias, quem reconheceu a vítima foram pastores de uma igreja na qual a família de Heron costuma frequentar. Eles estiveram no local e apresentar uma foto e a rede social para as autoridades, ajudando na identificação do homem.

Para a reportagem, uma pastora afirmou que ele não tinha um emprego fixo, sempre passava por vários trabalhos e era conhecido por ser "muito trabalhador", porém, tinha o vício como grande obstáculo na vida. Os pastores ainda relataram que tentaram ajudar a vítima várias vezes, mas sem sucesso.

O delegado Patrick Linares da Costa, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, confirmou a informação de que após o impacto, Heron foi lançado a 43 metros de distância do ponto de colisão com a ambulância. Ele ainda afirmou que atravessou "num local inadequado".

Ainda ficou constatado que a viatura estava compatível com a velocidade da rodovia, mas a aparição repentina do homem na pista, evitou que o motorista, de 53 anos, pudesse desviar ou evitar o acidente. O delegado pontuou que possivelmente, ainda a depender de alguns fatores, o caso deverá ser registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

A ambulância estava com um paciente, uma criança, que vinha para Campo Grande realizar uma cirurgia eletiva de apendicite no Hospital Regional. Por conta do acidente, uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local para constatar o óbito e recolheu a criança para dar continuidade ao transporte para a unidade hospitalar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também